داعية: المسلم عليه أن يترك الدنيا في يوم عرفة

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قال عمرو مهران، الداعية الإسلامي، إن المسلم عليه أن يترك الدنيا في يوم عرفة، معقبًا: «كفاية نتعامل مع شرع ربنا، والدين اللي كله روحانيات على أنه بيعة وشروة، وتقول أنا هصوم اليوم دا عشان ربنا يغفر لي كل ذنوبي».



وتابع «مهران»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المسلم عليه أن يجلس مع الله عز وجل في هذا اليوم، ويغلق هاتفه، معقبًا: «يوم عرفة غالي جدًا وذُكر في القرآن».



وأشار إلى أن المسلم ينظر إلى الدين على أنه عبادات مقابل حسنات، وهذا جزء ضيق جدًا من الدين، معقبًا: «لازم نفهم أن الدنيا كلها ما تسويش عند ربنا حاجة، والأهم عند ربنا هو عبده، لو دخلت عرفة وخرجت وما استشعرتش الكلام دا، كأنك معملتش حاجة».