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برلماني: الدولة خصصت ميزانية 700 مليار جنيه لـ«حياة كريمة»

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برلماني: الدولة خصصت ميزانية 700 مليار جنيه لـ«حياة كريمة» برلماني: الدولة خصصت ميزانية 700 مليار جنيه لـ«حياة كريمة»

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قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا في مشروع حياة كريمة حتى تصبح «اسم على مسمى»، كحياة كريمة تليق بكل مواطن مصري.

وأضاف النائب أحمد فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، في القرن الـ21 هناك مشروع قومي وهو مشروع حياة كريمة، والذي يهتم بأهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر والجوع وتوفير الصحة الجيدة والتعليم الجيد.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة خصصت ميزانية كبيرة لهذا المشروع ما يقرب من 700 مليار جنيه مصري، وهناك استهداف لتطوير 4584 قرية ، مشيرًا إلى أن هذا يعود بالنفع لنصف الشعب المصري ما يقرب من 60 مليون مواطن.

وواصل، إن المبادرة ستحسن من مستوى الخدمات من خلال توفير الإنارة والغاز الطبيعي ومجمعات حكومية في المراكز، مشيرًا إلى توفير التعليم الجيد ومراكز الشباب وغيرها من الوسائل التي ستحسن المعيشة في القرى.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك مبادرة «كلنا نساعد» هدفها مناقشة المشكلات التي يتعرض لها المواطن المصري سواء مع الموظفين، وتوصيل هذه المشكلة أو الصوت لوزارة التضامن الاجتماعي.

المصرى اليوم

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