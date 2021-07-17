الجيش اليمني: استعادة مناطق ومواقع استراتيجية من الحوثيين خلال تقدم جنوب مأرب

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، السيطرة على مواقع عسكرية هامة خلال معارك مع جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في محافظة مأرب، مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ أكثر من 5 شهور، شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن «قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية [كيان قبلي موالٍ للجيش] سيطرت على مناطق ومواقع استراتيجية خلال مواصلتها التقدم في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب من عدّة محاور».

وأوضحت أن: «الجيش تمكن من تحرير معظم مواقع الخرفة في حيد آل أحمد جنوب غربي مديرية رَحبة جنوب مأرب ومناطق أخرى في جبهة المشِيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء».

وقالت إن: «العشرات من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات في مواقع متفرقة بجبهة المشِيريف».

وأكدت: «استمرار المعارك وسط تقدم الجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين».