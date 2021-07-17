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الأونروا تعلن عن دعم أمريكي إضافي لها بـ135.8 مليون دولار

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الأونروا تعلن عن دعم أمريكي إضافي لها بـ135.8 مليون دولار الأونروا تعلن عن دعم أمريكي إضافي لها بـ135.8 مليون دولار

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم لها تبرعات إضافية تصل إلى 135.8 مليون دولار.

وورد في بيان عن مفوض الأنوروا العام فيليب لازاريني: "سيفيد هذا التمويل الإضافي مواصلة دعم الميزانية الرئيسية للوكالة، والتي يذهب أغلبها إلى تمويل أكثر من 700 مدرسة، و140 عيادة صحية أولية".

وأضاف البيان أن التبرع سيكون أيضا للاستجابة لمناشدات الطوارئ والتحديات الإنسانية الأليمة في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت إلى أنه يدعم كذلك الغذاء والمساعدات النقدية الطارئة، والصحة الطارئة، والصحة العقلية، والإسناد النفسي الاجتماعي، والتعليم في حالات الطوارئ، والحماية، والمياه والصرف الصحي، والاستجابة لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وفي أبريل الماضي، أعادت الأمريكية دعمها للأونروا وقدمت 150 مليون دولار على شكل خدمات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين المسجلين والمؤهلين في أرجاء الشرق الأوسط.

كما قدمت الولايات المتحدة قرابة 33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا في مايو الماضي، لتغطية آثار العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المصرى اليوم

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