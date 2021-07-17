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الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة بثلاثية في مركز شباب سموحة

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الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة الزمالك بثلاثية في مركز شباب سموحة الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة بثلاثية في مركز شباب سموحة

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الفوز على مركز شباب سموحة بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب النادي بفرع سموحة، في إطار استعدادات الفريق السكندري لمواجهة .

أحرز ثلاثية زعيم الثغر كل من أحمد حجي وصبري رحيل وخالد قمر.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، المقرر لها 6 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32.

المصرى اليوم

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