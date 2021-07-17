أحمد الجندي يحتل المركز الأول بمنافسات الفروسية لبطولة العالم لناشئي الخماسي

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تصدر أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني منافسات نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري بعد انتهاء منافسات الفروسية.

وحصد الجندي المركز الأول برصيد 865 نقطة، بينما احتل ماكسيم مارك لاعب منتخب بيلاروسيا المركز الثاني برصيد نقاط 855، فيما حصل ايجور جرومادسكي لاعب منتخب روسيا المركز الثالث برصيد 851 نقطة.

بينما احتل مهند طارق لاعب المنتخب الوطني المركز السادس برصيد نقاط 844، بينما حصد نور الدين كريم على المركز التاسع عشر برصيد 787 نقطة.

وتختتم منافسات اليوم بمسابقة الليزر رن في الثامنة مساء والتي يليها مراسم التتويج.

يشارك في منافسات اليوم 36 لاعب من 16 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وكوريا الجنوبية وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا والبرازيل والسويد وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومي.