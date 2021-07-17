أخبار عاجلة

"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز -
"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا -
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة -
أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية» -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أحمد الجندي يحتل المركز الأول بمنافسات الفروسية لبطولة العالم لناشئي الخماسي

Print
أحمد الجندي يحتل المركز الأول بمنافسات الفروسية لبطولة العالم لناشئي الخماسي أحمد الجندي يحتل المركز الأول بمنافسات الفروسية لبطولة العالم لناشئي الخماسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تصدر أحمد الجندي لاعب الوطني منافسات نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري بعد انتهاء منافسات الفروسية.

وحصد الجندي المركز الأول برصيد 865 نقطة، بينما احتل ماكسيم مارك لاعب منتخب بيلاروسيا المركز الثاني برصيد نقاط 855، فيما حصل ايجور جرومادسكي لاعب منتخب المركز الثالث برصيد 851 نقطة.

بينما احتل مهند طارق لاعب المنتخب الوطني المركز السادس برصيد نقاط 844، بينما حصد نور الدين كريم على المركز التاسع عشر برصيد 787 نقطة.

وتختتم منافسات اليوم بمسابقة الليزر رن في الثامنة مساء والتي يليها مراسم التتويج.

يشارك في منافسات اليوم 36 لاعب من 16 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وكوريا الجنوبية وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا والبرازيل والسويد وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر

كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر

هاني شاكر يطمئن جمهوره بحفل كامل العدد بدار الأوبرا المصرية

هاني شاكر يطمئن جمهوره بحفل كامل العدد بدار الأوبرا المصرية

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال