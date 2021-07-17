أخبار عاجلة

"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز -
"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا -
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة -
أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية» -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وزير الرياضة يشهد ختام نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث

Print
وزير الرياضة يشهد ختام نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث وزير الرياضة يشهد ختام نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم السبت، على حضور ختام نهائي فردي الناشئين، ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة على قدرة على استضافة العديد من الأحداث، والبطولات الرياضية الدولية، وتحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة بفضل الامكانيات والخبرات التنظيمية التي تتمتع بها مصر، مقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين والناشئات على الخروج بالبطولة في أفضل صورة.

ثمن الوزير على أداء لاعبي منتخب مصر للخماسي الحديث خلال فعاليات البطولة، وهو ما يبشر بأبطال واعدين، مثنياً على أداء الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين، ودوره في فوز مصر باستضافة عدد من البطولات الدولية في اللعبة.

يشارك في المنافسات مجموعة من اللاعبين من دول «بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد حرص على حضور منافسات نهائي الفردي وفرق الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات ،أمس، وقدم التهنئة للاعبي المصري بعد الفوز في منافسات البطولة.

ويدير البطولة الدكتور شادى عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطنى رؤوف حسام المدير الفنى للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفنى للناشئين ومدربى السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسنى ومحمد الصباحى وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربى السباحة طارق النويهى وخالد عصفور وعلى الوكيل، ومدربى الجرى إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربى الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربى الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطى ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعى ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر

كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر

هاني شاكر يطمئن جمهوره بحفل كامل العدد بدار الأوبرا المصرية

هاني شاكر يطمئن جمهوره بحفل كامل العدد بدار الأوبرا المصرية

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال