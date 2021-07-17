وزير الرياضة يشهد ختام نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم السبت، على حضور ختام نهائي فردي الناشئين، ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة على قدرة مصر على استضافة العديد من الأحداث، والبطولات الرياضية الدولية، وتحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة بفضل الامكانيات والخبرات التنظيمية التي تتمتع بها مصر، مقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين والناشئات على الخروج بالبطولة في أفضل صورة.

ثمن الوزير على أداء لاعبي منتخب مصر للخماسي الحديث خلال فعاليات البطولة، وهو ما يبشر بأبطال واعدين، مثنياً على أداء الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين، ودوره في فوز مصر باستضافة عدد من البطولات الدولية في اللعبة.

يشارك في المنافسات مجموعة من اللاعبين من دول «بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد حرص على حضور منافسات نهائي الفردي وفرق الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات ،أمس، وقدم التهنئة للاعبي المنتخب المصري بعد الفوز في منافسات البطولة.

ويدير البطولة الدكتور شادى عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطنى رؤوف حسام المدير الفنى للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفنى للناشئين ومدربى السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسنى ومحمد الصباحى وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربى السباحة طارق النويهى وخالد عصفور وعلى الوكيل، ومدربى الجرى إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربى الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربى الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطى ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعى ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.