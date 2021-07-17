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فشل في الزواج بعد 3 سنوات خطوبة.. تفاصيل انتحار «شاب الطالبية»

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فشل في الزواج بعد 3 سنوات خطوبة.. تفاصيل انتحار «شاب الطالبية» فشل في الزواج بعد 3 سنوات خطوبة.. تفاصيل انتحار «شاب الطالبية»

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كشفت النيابة العامة في الجيزة، اليوم السبت، تفاصيل انتحار شاب داخل شقته في منطقة الطالبية. وأفادت التحقيقات بأن الشاب أقدم على الانتحار، لمروره بأزمة مالية.

ودلت مناظرة النيابة لجثمان الشاب على أنه عثر عليه مدلي من سقف الغرفة. وذكرت أسرة الشاب الثلاثيني، خلال التحقيقات، أنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية نتيجة أزمة مالية إعاقته عن الزواج من فتاة خطبها لمدة 3 سنوات.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وما تزال التحقيقات مستمرة.

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