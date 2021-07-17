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شاهد.. "الدارة" تبث لأطول أنبوب للنفط بالعالم في

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شاهد.. "الدارة" تبث فيديو لأطول أنبوب للنفط بالعالم في السعودية شاهد.. "الدارة" تبث لأطول أنبوب للنفط بالعالم في

شاهد..

بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "

" مقطع تعريفيًا عن "خط التابلاين"، والذي امتد عبر الصحراء مشكِّلاً أطول أنبوب للنفط في العالم؛ بهدف زيادة منافذ تصدير الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ عبر ذلك الامتداد عدد من التجمعات السكانية التي تحولت إلى حواضر مزدهرة.

ويعد خط "التابلاين" أكبر خط أنابيب النفط في العالم، ويمتد من ساحل الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، ويبلغ طوله 1664 كيلومترًا، بدأ إنشاؤه عام 1947 والانتهاء منه عام 1950، واستعمل لبنائه 35000 طن من الأنابيب، و3000 قطعة من الآليات ومعدات البناء، و16000 عامل، وبلغ تكلفة البناء 230 مليون دولار، وتوقف عن العمل نهائيًا عام 1990.

دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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