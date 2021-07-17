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بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "

#فيديو الدارة |📺

"خط التابلاين" امتد عبر الصحراء مشكِّلًا أطول أنبوبٍ للنفط في العالم، بهدف زيادة منافذ تصدير الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ عبر ذلك الامتداد عدد من التجمعات السكانية التي تحولت إلى حواضر مزدهرة.#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/ItgW9Eufjo — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 16, 2021

" مقطع فيديو تعريفيًا عن "خط التابلاين"، والذي امتد عبر الصحراء مشكِّلاً أطول أنبوب للنفط في العالم؛ بهدف زيادة منافذ تصدير الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ عبر ذلك الامتداد عدد من التجمعات السكانية التي تحولت إلى حواضر مزدهرة.

ويعد خط "التابلاين" أكبر خط أنابيب النفط في العالم، ويمتد من ساحل الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، ويبلغ طوله 1664 كيلومترًا، بدأ إنشاؤه عام 1947 والانتهاء منه عام 1950، واستعمل لبنائه 35000 طن من الأنابيب، و3000 قطعة من الآليات ومعدات البناء، و16000 عامل، وبلغ تكلفة البناء 230 مليون دولار، وتوقف عن العمل نهائيًا عام 1990.

#فيديو الدارة |📺

"خط التابلاين" امتد عبر الصحراء مشكِّلًا أطول أنبوبٍ للنفط في العالم، بهدف زيادة منافذ تصدير الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ عبر ذلك الامتداد عدد من التجمعات السكانية التي تحولت إلى حواضر مزدهرة.#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/ItgW9Eufjo — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 16, 2021

دارة الملك عبدالعزيز