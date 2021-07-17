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داعية يوجه نصيحة للمسلمين بشأن يوم عرفة

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داعية يوجه نصيحة للمسلمين بشأن يوم عرفة داعية يوجه نصيحة للمسلمين بشأن يوم عرفة

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قال عمرو مهران، الداعية الإسلامي، إن يوم عرفة مختلف عن باقي أيام العام، ومن المفترض أن نقف عن التفكير في أي شيء في الدنيا، ونعمل في هذا اليوم على توجيه قلوبنا إلى الله عز وجل.

وتابع «مهران»، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن يوم عرفة هو اليوم الذي يجب أن يتعرف فيه المسلم على حقيقة الدنيا والأخرة.

وأشار إلى أن الدنيا في قلبنا كبيرة جدًا، والأخرة أيضًا في قلبنا كبيرة جدًا، معقبًا: «الموازين عندنا متلغبطة.. ربنا بيقولنا في يوم عرفة شوفوا الدنيا على حقيقتها، شوفوا الحجيج».

ولفت إلى أن الله يسع كل الخلق بضعفهم وعيوبهم ونقصهم وذنوبهم، معقبًا: «ربنا بيقولنا في يوم عرفة شوف أنا بسع الكل إزاي.. كل حاجة سلبية ممكن تخلص في يوم عرفة».

المصرى اليوم

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