الشركة المنتجة لفيلم تامر حسني: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد حلا شيحا

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أصدرت الشركة المنتجة لفيلم «مش أنا»، بيانًا رسميًا، مساء السبت، ردًا على ما ذكرته الفنانة حلا شيحة بخصوص باقي مستحقاتها المادية.

وقالت الشركة: «حلا شيحة، ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاچ الذي امتنعتي عنه وهي أقل دفعة مادية لكي ومحفوظ لكي داخل الشركة».

وتابعت: «تحدثنا معكم أكثر من مرة لاستلامها أو إرسال مفوض من طرفكم لاستلامها، وذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ وتصوير الأفيش ورفضنا التام لمقاضاتك قانونياً بسبب ذلك، ولكن الشركة من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات القانونية مستشهدة ببنود العقد المبرم. وشكرا».