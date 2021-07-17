ميار الببلاوي تعلن تضامنها مع حلا شيحة

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أعلنت الفنانة ميار الببلاوي عن تضامنها مع الفنانة حلا شيحة في أزمتها الحالية التي نشبت إثر خلافها مع المطرب تامر حسني وصدامها مع نقابة المهن التمثيلية.

وقالت ميار، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك": "أستحلفكم بالله تتفهموا موقفها وإحساسها، هي عاوزة تتبرأ أمام الله من حاجه مكنتش عاوزاها، طبعاً مش قصدي الفيلم أو الكليب، ولكن القرار إلى عكس فطرتها الدينية، حلا من جواها حلو أوي، والقائمين على الفيلم ناس محترمين".

وأضافت: "أيوه هي وافقت على التصوير وأخدت اجرها بس التمس لأخيك 70 عذراً، فإن لم تجد فمئة، فإن لم تجد فقل لعلي أكون مخطئاً، وأغلب ظني إن حلا عاوزه تحرق مراكب العودة مرة تانية ومش قصدها أي إساءة لا لأي فنان ولا لأي عمل فني".

وتابعت: "أنا فاهماها وحاسة بيها وبدعيلها وبتأسف لكل زملائنا إلى زعلوا، وافتكروا إن إخواتها فنانات، فأكيد متقصدش تجرح في حد، بس هي في مرحلة نسأل الله لها ولنا الثبات، ففتنة الشهرة والمال لا يقدر على مجابهتها أعتى الرجال، وكل سنة وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أدوم، سلام".