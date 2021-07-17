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لاعب الاهلي السابق: رئيس يبحث عن الشو فقط

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لاعب الاهلي السابق: رئيس الزمالك يبحث عن الشو فقط لاعب الاهلي السابق: رئيس يبحث عن الشو فقط

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أكد أحمد فوزي نجم الأهلي السابق أن حسين لبيب رئيس يبحث عن الشو فقط في أزمة نادي القرن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :"نادي الزمالك تعاقب عليه رؤوساء حتي رئيس اللجنة الحالي حسين لبيب الذي لم يتمكن هو ولا أحد منهم تقديم شكوى حتى الآن".

وتابع:"من يريد البحث عن حقوقة يذهب للجهات المختصة ولا يتحدث عبر البرامج الصوتية والتطبيقات لأن هذا الأمر غير جيد".

واختتم:"رئيس الزمالك السابق قال أنه سوف يتقدم بكشوى لحفظ الحقوق في لقب القرن ولم يحدث أي شئ حتى الآن".

المصرى اليوم

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