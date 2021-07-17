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حارس الاهلي: كايزر تشيفز فريق عشوائي ونهائي أفريقيا صعب للغاية

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حارس الاهلي: كايزر تشيفز فريق عشوائي ونهائي أفريقيا صعب للغاية حارس الاهلي: كايزر تشيفز فريق عشوائي ونهائي أفريقيا صعب للغاية

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أكد أحمد فوزي نجم الأهلي السابق، أن مباراة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا ستكون صعبة للغاية ولا يمكن الإستهانة بها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :"الفريق الجنوب أفريقي لديه حارس مرمى ممتاز وتمكن من التصدي للعديد من الكرات الخطيرة".

وأكمل:"الأهلي لديه أفضل حارس مرمى في أفريقيا وعناصر الفريق كبيرة وهامة للغاية والخبرات ستكون لها الأفضلية في المباراة".

واختتم:"فريق كايزر ليس لديه أي خطة محكمة في المباراة والأهلي يحترم جميع الفرق وأتمنى تحقيق الفوز بالبطولة العاشرة".

المصرى اليوم

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