«إفريقية الشيوخ» تطالب الأزهر والكنيسة بتكثيف التوعية ضد الإرهاب والفكر المتطرف بالقارة

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قال الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى، إن الاتفاق الذي تم بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والبابا تواضروس بالتعاون بين الأزهر والكنيسة لإطلاق حملات توعوية وتثقيفية؛ يستهدف رفع الوعي لدى أبناء الوطن جميعًا وخصوصًا الأطفال والشباب وإعادة المجال التربوي إلى مساره الصحيح وحماية المجتمع من الأفكار التي لا تناسب طبيعة المجتمع المصري والشرقي دينيًّا وأخلاقيًّا ورفض أي ثقافات أو ممارسات شاذة لا يقبلها الدين ولا العرف ولا النفس البشرية السوية.

و اضاف «السادات»، في بيان له اليوم السبت، أن مؤسستى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية تحظيان باهتمام واحترام كبيرين داخل مختلف الدول الافريقية للثقة الكبيرة من جميع شعوب القارة السمراء في هاتين المؤسستين المصريين رفيعتا المقام .

و طالب «السادات»، الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكثيف تواجدهما داخل مختلف الدول الافريقية باطلاق حملات وقوافل توعوية لرفع الوعى وحماية المجتمع الافريقى من الافكار التكفيرية والارهابية ونشر صحيح الدين مؤكداً ان المؤسستين لهما تأثيرهما الكبير داخل الدول الإفريقية.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجمع من علماء الأزهر قد استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمقر مشيخة الأزهر، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك ورحب الإمام الأكبر بالبابا والوفد المرافق له في رحاب مشيخة الأزهر، معربًا عن تقديره وتقدير علماء الأزهر لهذه الزيارة الطيبة وما تتسم به العلاقة بين الأزهر والكنيسة من قوة وتلاحم، يجسد حقيقة الأخوة الإنسانية التي تجمع شركاء الوطن، وتجمع بين البشر جميعًا، مؤكدًا أن الانسجام بين المؤسستين يمثل حالة فريدة في التآخي والتلاحم والترابط الإنساني والمجتمعي.