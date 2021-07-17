رئيس مدينة دسوق يتابع الاستعدادات لعيد الأضحى

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التقى المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق اليوم السبت بنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الإحياء والقرى والجهات المعينة الخدمية، تموين، صحة، إسعاف، طب بيطرى، مياه، صرف، كهرباء وأعضاء غرفة العلميات الرئيسة، في إطار الاستعداد بالمركز والمدينة لعيد الأضحى المبارك ورفع درجة الاستعداد.



ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق نواب رئيس المركز والمدينة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ورؤساء الوحدات القروية والمتابعة الميدانية والإشغالات رفع درجة، استعدادات مركز ومدينة دسوق، لاستقبال عيد الأضحى، واصدر قرار بتشكيل غرفة عمليات رئيسية مقرها ديوان عام المجلس تضم كافة الأجهزة المعنية والخدمية والأمنية وتعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقى أي شكاوى والعمل على حلها فورا ومتابعة جميع المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء.