دومينيك حوراني بـ«ريش نعام» فى حفلها بالقاهرة

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أحيت اللبنانية دومينيك حوراني، حفلا غنائيا بالقاهرة مساء أمس، داخل أحد الأماكن السياحية الشهيرة بمنطقة المعادى، وسط حضور جمهورها، ضمن حفلات صيف 2021.

تألقت دومينيك، بإطلالة جديدة، حيث قام بالتقاط الصور التذكارية معها وإهدائها عددا من باقات الزهور، حيث ظهرت بإطلالة وتصميم فستانها الذي ظهرت به في الحفل من «ريش النعام الأزرق». وقامت دومينيك، خلال الحفل بغناء أغنيتها الجديدة «العب غيرها» لأول مرة على المسرح، وهى من كلمات محمد رسلان، ألحان محمد عبدالمجيد، ومن المقرر بدء تصويرها خلال أيام كفيديو كليب من إخراج مينا عدلي، في دبي. وعلى هامش الحفل خضعت دومينيك لجلسة تصوير.

يذكر أن دومينيك حوراني، تستعد لطرح كليبها الجديد خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من تصويره، كما سيعرض لها قريبًا فيلم «الشرابية» بعد عيد الأضحى داخل عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى انشغالها بتصوير فيلمين جديدين.

جدير بالذكر أن فيلم «الشرابية» بطولة، دومينيك حوراني، أمينة، علاء مرسي، راندا البحيري، لطفي لبيب، أحمد عبدالله محمود، سليمان عيد، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، جمال فؤاد، وآخرين من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل.