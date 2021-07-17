معتز إينو: أرفض التقليل من كايزر تشيفز.. وأحترام المنافس مفتاح فوز الأهلي بالعاشرة

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، على صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، مساء السبت، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أرفض نغمة التقليل، من فريق كايزر تشيفز، فهو فريق جيد للغاية، أعتقد أنه لا يوجد فريق تخطى تلك الصعوبات ووصل للمباراة النهائية، ويكون مستواه سيئا».

وأضاف : «يجب على الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبي الفريق الأحمر، احترام المنافس، من البداية وعدم الاستهتار بالمباراة، حتى يتمكن من تحقيق الفوز باللقاء والتتويج بالبطولة العاشرة».