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مسؤول إيراني كبير: على محادثات فيينا الانتظار حتى تبدأ إدارة رئيسي عملها

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مسؤول إيراني كبير: على محادثات فيينا الانتظار حتى تبدأ إدارة رئيسي عملها مسؤول إيراني كبير: على محادثات فيينا الانتظار حتى تبدأ إدارة رئيسي عملها

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قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم السبت إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي تستضيفها فيينا يجب أن تنتظر إلى أن تبدأ إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي عملها.

وأضاف «نحن في مرحلة انتقالية حيث يجري انتقال ديمقراطي للسلطة في عاصمتنا. لذلك من الواضح أنه يتعين على محادثات فيينا انتظار إدارتنا الجديدة».

كان مصدر دبلوماسي قد قال يوم الأربعاء إن إيران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات التي تتناول عودتها للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 لحين بدء إدارة رئيسي عملها.

وقال عراقجي على تويتر إنه يتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا الكف عن الربط بين الإفراج عن السجناء والاتفاق النووي.

وأضاف «قد يتم الإفراج عن عشرة سجناء من كل الأطراف غدا إذا نفذت أمريكا وبريطانيا الشق الخاص بهما في الاتفاق».

المصرى اليوم

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