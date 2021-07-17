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عضو بـ«الشيوخ»: الدولة تعرف جميع الموظفين الإخوان بالهيئات والمؤسسات

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عضو بـ«الشيوخ»: الدولة تعرف جميع الموظفين الإخوان بالهيئات والمؤسسات عضو بـ«الشيوخ»: الدولة تعرف جميع الموظفين الإخوان بالهيئات والمؤسسات

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قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه مازال هناك عناصر من عصابة الإخوان الإرهابية موجودة في مفاصل الدولة، خاصة الأماكن الحساسة والحيوية بالنسبة للمواطن المصري.

وأضاف اللواء فاروق المقرحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن المواطن المصري منذ عام 2011 يعاني من تلك العصابة الإرهابية الموجودة في مفاصل الدولة.

وأوضح أنه نادى بفصل الموظفين الإخوان في حكومة حازم الببلاوي وإبراهيم محلب، ولكن كان هناك نوع من التقاعس بسبب صعوبة ذلك في هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه بمجرد توقيع رئيس الجمهورية على القرار يصبح تنفيذه سهلا على جميع هياكل الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تعرف جميع الموظفين الإخوان الموجودين في الهيئات والمؤسسات، بالإضافة إلى أنهم موجودين في بعض الوزارات مثل الكهرباء والإسكان والتعليم والأوقاف.

المصرى اليوم

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