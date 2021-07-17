أخبار عاجلة

"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا -
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة -
أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية» -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خبيرة: مريض السمنة متضرر جسدياً ولا بد من التحكم في المرض

Print
خبيرة: مريض السمنة متضرر جسدياً ولا بد من التحكم في المرض خبيرة: مريض السمنة متضرر جسدياً ولا بد من التحكم في المرض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة متضرر جسدياً، ولا بد من حبه لنفسه وجسده للبدء في العلاج المناسب، مشيرة إلى أن الإنسان يجب أن يعلم بأنه سيتضرر من مرض السمنة، لكي يستطيع أن يخفض وزنه.

وتابعت "سامى"، خلال لقائها مع الشيف يسري، ببرنامج "تتبيلة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الوقاية ووضع العلاج مهم جداً، لأن السمنة مرض خبيث، معلقة "مينفعش نقول عادى ونستهزأ بالدايت"، موضحة أن السمنة مرض خطير ولا بد من التحكم فيه من البداية وعمل وقاية عليه.

وتابعت: "هناك كبسولات تحتوي على زهرة الجرسينا وألياف طبيعية، وتعمل على سد الشهية وتؤدي إلى حالة مماثلة لتكميم المعدة، وبالون المعدة"، معقبة: "هتاكل كمية بسيطة من الأكل، ولو حاولت تاكل زيادة عن حاجتك هتشعر بالقيء".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع