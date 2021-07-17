خبيرة: مريض السمنة متضرر جسدياً ولا بد من التحكم في المرض

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قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة متضرر جسدياً، ولا بد من حبه لنفسه وجسده للبدء في العلاج المناسب، مشيرة إلى أن الإنسان يجب أن يعلم بأنه سيتضرر من مرض السمنة، لكي يستطيع أن يخفض وزنه.

وتابعت "سامى"، خلال لقائها مع الشيف يسري، ببرنامج "تتبيلة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الوقاية ووضع العلاج مهم جداً، لأن السمنة مرض خبيث، معلقة "مينفعش نقول عادى ونستهزأ بالدايت"، موضحة أن السمنة مرض خطير ولا بد من التحكم فيه من البداية وعمل وقاية عليه.

وتابعت: "هناك كبسولات تحتوي على زهرة الجرسينا وألياف طبيعية، وتعمل على سد الشهية وتؤدي إلى حالة مماثلة لتكميم المعدة، وبالون المعدة"، معقبة: "هتاكل كمية بسيطة من الأكل، ولو حاولت تاكل زيادة عن حاجتك هتشعر بالقيء".