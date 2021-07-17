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خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب إعلان مشروع «حياة كريمة» ()

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خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب إعلان مشروع «حياة كريمة» (فيديو) خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب إعلان مشروع «حياة كريمة» ()

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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد أبرز الأسباب التي جعلتنا نصل إلى المرحلة الحالية وإعلان مشروع «حياة كريمة».

وأضاف نجم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مشروع «حياة كريمة» مر بتحديات اقتصادية تاريخية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى كانت في يناير 2014، ولأول مرة كان هناك فائض في الميزانية، ففي السنة الأولى الفائض اقترب من 4 مليارات جنيه، والعام الثاني 104 مليارات فائض.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن فائض الزيادة يأتي بزيادة ما يقرب من 2% كل عام، وهو ما لم يحدث من قبل.

وتابع: «الدولة بذلت مجهودا جبارا في تعظيم الإيرادات غير الضريبية، واستطاعت تدبير موارد مثل مشروع قناة السويس وغيرها من المشروعات».

وأتم: «تم عمل ضبط للمصروفات، حيث كبحنا مصاريف الدولة واستطعنا نمو زيادة المصاريف وتوفير بفضل برنامج الإصلاح الإقتصادي».

وحول «حياة كريمة»، قال نجم إن ما يميز هذا المشروع أن تمويله 99% مصري، مشيرًا إلى أن العائد الاقتصادي سيكون كبيرا على هذه القرى والتي ستصبح منتجة، حيث أن كل قرية تتميز بشئ ما، وهو ما سيحسن من الأوضاع، معلقا: «خير كبير وخلق فرص عمل ووظائف وجودة للحياة».

المصرى اليوم

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