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"أديب" ينفي رفض قبول تكليف تشكيل اللبنانية

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"أديب" ينفي رفض قبول تكليف تشكيل الحكومة اللبنانية "أديب" ينفي رفض قبول تكليف تشكيل اللبنانية
أشار إلى حساب مزيف نسب كلامًا إليه

نفى السفير مصطفى أديب، اليوم (السبت)، الكلام المنسوب إليه، بشأن رفضه قبول إعادة تسميته كرئيس حكومة مكلف لتشكيل في لبنان.

وأوضح "أديب" أن حسابًا مزيفًا في موقع "تويتر" ينتحل اسمه وصفته، كتب كلاماً منسوبًا إليه، وهو عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف أن هناك حساباً شخصياً واحداً لي، وهو معروف عند الجميع، وما دون ذلك لا علاقة له بي ولست مسؤولاً عما يكتب فيه.

وكان حساب على "تويتر" منسوب لـ"أديب"، قد قال أمس: "تواصل معي فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وسألني ما إذا كنت أقبل بإعادة تسميتي كرئيس حكومة مكلف، ولكنني اعتذرت عن القبول لنفس الأسباب التي اعتذرت بسببها عن التأليف".

لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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