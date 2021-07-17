ختام بطولة الصعيد للسباحة وتوزيع الجوائز على الفائزين والمكرمين (صور)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتمت فاعليات بطولة الصعيد للسباحة والتي أقيمت على مدار ٥ أيام بحمام السباحة الأوليمبي بنادي الرياضات البحرية بالغردقة والتي شارك فيها ٥٣٢ لاعبا ولاعبة من ١٣ فريق بمحافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان وسوهاج وبني سويف والمنيا وأسيوط وحصل على كأس عام البطولة نادي سينزو الرياضي بالغردقة بأكبر عدد من الميداليات.

وحصلت على لقب أحسن سباحة في المرحلة العمرية ١٢ عاما لاعبة النادي مريم سامي عبدالناصر على ٥ ميداليات ذهب و٢ فضة، وبلغ عدد الميداليات التي فاز بها أبناء نادي المنيا 95 ميدالية، و6 كؤوس من بينها كأس أفضل سباح للفئة العمرية مواليد 2005.

وحصل نادي الشمس بأسوان على 32 ميدالية مختلفة.

وقام المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة بتوزيع الكؤوس على اللاعبين والمدربين والأندية التي حققت أفضل نتائج في البطولة وتكريم رؤساء الأندية المشاركة ولجنة التنظيم والحكام.

وأوضح دهب أن البطولة أقيمت على فترتين صباحا ومساءا مع اتخاذ إجراءات التأمين ضد فيروس كورونا والالتزام التام من إدارة النادي وعدم التزاحم بين اللاعبين.