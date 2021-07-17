أخبار عاجلة

كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة -
أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية» -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد حريق الناصرية.. حمى الاستقالات تجتاح مستشفيات جنوب العراق

Print
بعد حريق الناصرية.. حمى الاستقالات تجتاح مستشفيات جنوب العراق بعد حريق الناصرية.. حمى الاستقالات تجتاح مستشفيات جنوب العراق
المسؤولون تركوا مناصبهم خوفًا من وقوع كارثة جديدة

بعد حريق الناصرية.. حمى الاستقالات تجتاح مستشفيات جنوب العراق

أعلنت السلطات الصحية في ذي قار بجنوب العراق، اليوم (السبت)، أن العديد من مديري المستشفيات استقالوا من مناصبهم في المحافظة منذ الحريق المميت الذي أتى على وحدة "كوفيد-19" في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية الاثنين الماضي.

وبيّن المسؤول العام عن الهيئات الصحية الدكتور سعد المجيد، أن مديري ونواب مديري ما لا يقل عن خمسة مستشفيات في المحافظة غادروها، تاركين إدارة المؤسسات لموظفين أقل أهلية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الدافع هو الخوف من تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات العراق المتداعية.

وقُتِل ما لا يقل عن 60 شخصًا في حريق مروع دمر رواقًا في مستشفى الحسين في الناصرية لإيواء مرضى كورونا.

واعتقل إثر ذلك ثلاثة مسؤولين بينهم مدير المؤسسة، وصدرت 10 أوامر قبض أخرى من القضاء؛ لكن ذلك لم يهدئ غضب المواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا

"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا

الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة

الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع

"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق

"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق