المملكة تسلم بنغلاديش مساعدات طبية لمكافحة "كورونا"

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عبر "إغاثي الملك سلمان".. و"الدحيلان": جزء من هدية المليون دولار

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش الشعبية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتشمل المساعدات 23 جهازاً للتنفس الصــناعي، و1200 كرتون من القفازات الطبية، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السفير الدحيلان، أن هذه المساعدات جزء من الهـديـة التي قدمتها المملكة لبنغلاديش بمبلغ مليون دولار أمريكي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المسـاعدات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لمد يد المساعدة والعون للمتضررين، واستمراراً للعمل الخيري المتواصل لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلـدين الشـقيقين.

من جهته عبر وزير الصحة في بنغلاديش الدكتور زاهد مالك عن بالغ الشكر والامتنان المقدم من حكومة بلاده وشعبها لحكومة المملكة قيادة وشعباً على تقديم المساعدات والمسـتلزمات الطبية في هذه الظروف الصـعبة التي تمر بها بلاده جراء انتشار الفيروس وزيادة معدلات الإصـابـة والوفيات.

حضر حفل التسليم، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور أبو البشر محمد خورشيد عالم وعدد من المسؤولين.

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