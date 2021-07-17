أخبار عاجلة

كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة -
أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية» -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تسلم بنغلاديش مساعدات طبية لمكافحة "كورونا"

Print
عبر "إغاثي الملك سلمان".. و"الدحيلان": جزء من هدية المليون دولار

المملكة تسلم بنغلاديش مساعدات طبية لمكافحة

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية لجمهورية بنغلاديش الشعبية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتشمل المساعدات 23 جهازاً للتنفس الصــناعي، و1200 كرتون من القفازات الطبية، وذلك لمكافحة المستجد.
وأوضح السفير الدحيلان، أن هذه المساعدات جزء من الهـديـة التي قدمتها المملكة لبنغلاديش بمبلغ مليون دولار أمريكي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه المسـاعدات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لمد يد المساعدة والعون للمتضررين، واستمراراً للعمل الخيري المتواصل لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلـدين الشـقيقين.
من جهته عبر وزير الصحة في بنغلاديش الدكتور زاهد مالك عن بالغ الشكر والامتنان المقدم من حكومة بلاده وشعبها لحكومة المملكة قيادة وشعباً على تقديم المساعدات والمسـتلزمات الطبية في هذه الظروف الصـعبة التي تمر بها بلاده جراء انتشار الفيروس وزيادة معدلات الإصـابـة والوفيات.
حضر حفل التسليم، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور أبو البشر محمد خورشيد عالم وعدد من المسؤولين.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية