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الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في الوفد الشبابي بروسيا

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الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في الوفد الشبابي بروسيا الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في الوفد الشبابي بروسيا

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تستعد مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للمشاركة في الوفد الشبابي لملتقى الشباب بروسيا، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ ،و برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه،واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.


جاء ذلك بناء على توجيه الإدارة المركزية لبرلمان الشباب الدعوة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لترشيح المتميزين من شباب المحافظة من أعضاء برلمان الشباب لأداء الاختبارات اللازمة بمقر الوزارة للسفر إلى ضمن الوفد الشبابي لملتقى الشباب الدولي الذي سيقام في الفترة من 2 حتى 8 /9 /2021م.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الوفد الشبابي يعد الأكبر لزيارة روسيا الاتحادية، مبيناً ان الزيارة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتواجد الشبابي في المحافل الدولية، وفي ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة لعام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، مشيرا إلى أن المنتدى يعد منصة حوارية هي الأولى من نوعها بين الشباب المصري والروسي، يسهم في إيجاد مساحة كبيرة لزيادة الترابط بين الشباب المصري والشباب الروسي، وإشراك الشباب في تنمية التعاون بين وروسيا.


وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن آخر موعد لتلقي الأسماء الأحد 25 يوليو من المقرر أن تكون محاور الملتقى الرئيسية عن الشراكات في التعليم ،والتنمية المستدامة وعلى أعضاء برلمان الشباب ممن يتوافر بهم الشروط التقدم لإدارة الفرعية التابع لها ،لإبداء رغبته في المشاركة قبل الموعد المحدد، موضحا شروط الالتحاق والتى شملت أن يكون عضوا ببرلمان الشباب بمركز الشباب التابع له،أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، أن يكون لديه جواز سفر أو استخراجه في أسرع وقت ممكن.


وأضاف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن الهدف من الملتقى هو تطوير منصة حوار الشباب وتبادل الخبرات لوضع أساساً راسخاً لمزيد من التعاون في المجال الشبابي بين روسيا ومصر الفعاليات التي سيتم تنظيمها بين الجانب الروسى والمصرى في مجال الشباب ضمن عام التبادل الإنساني المصرى الروسى.

المصرى اليوم

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