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قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن الأغلبية العظمى بأن إصدار فصل الموظفين الإخوان سيكون بقرار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا يدل على أنه ليس هناك مكايدة أو رغبة في الانتقام من أحد، وإنما يكون الفصل على أسباب جوهرية.

وأضاف اللواء فاروق المقرحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل محترم جدا وملتزم ويؤدي عمله على أكمل وجه.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية مازالت تعمل تحت الأرض وفوق الأرض.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن السعودية قامت بتصنيف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية، لأنها ليس لها علاقة بدين الإسلام.