مصرع شقيق رامي صبري .. تجديد حبس 5 متهمين واستعجال تقارير «الصحة»

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس 5 متهمين بواقعة غرق كريم شقيق الفنان رامي صبري، 33 سنة، بترعة المريوطية، بعد هروبه من مصحة لعلاج الإدمان في منطقة البدرشين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



واستعجلت النيابة العامة تحريات أجهزة الأمن التكميلية حول الواقعة، ودور كل من المتهمين المقبوض عليهم فيها، إذ أن المتهمين هم: مالك المصحة، ومديرها، ومالك الفيلا الكائن به المصحة، و3 من العاملين.



وأظهرت التحقيقات في وقتٍ سابق، أن مالك الفيلا استأجرها لمدير المصحة، وهو يعلم بنشاط «الأخير» في علاج المدمنين دون الحصول على التراخيص اللازمة. واستعجلت النيابة التقارير النهائية لإدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة والسكان، بشأن طبيعة عمل المصحة وفحص الأوراق التي عُثر عليها بحوزة المتهمين، وتأكيدهم أنهم كانوا بصدد الحصول على التراخيص.



وأشارت إلى أن المشرفين داخل المصحة كانوا في الأصل مدمنين وتعافوا ولديهم خبرة في التعامل مع المدمنين.

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