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الظواهري يكشف تفاصيل مؤتمر القيادة الرقمية والأمن السيبراني

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الظواهري يكشف تفاصيل مؤتمر القيادة الرقمية والأمن السيبراني الظواهري يكشف تفاصيل مؤتمر القيادة الرقمية والأمن السيبراني

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قال الدكتور محمد الظواهري، نائب رئيس مؤتمر القيادة الرقمية والأمن السيبراني، إن المؤتمر يقام تحت رعاية كل من الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو أول مؤتمر يقام من نوعه في جمهورية العربية يتناول الحديث عن الرقمية وتأمين المعلومات.

وأضاف «الظواهري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الهدف من عقد مؤتمر الأمن السيبراني هو خلق نوع من أنواع الوعي الرقمي وتوعية المجتمع رقميا بخاصة، خلال الفترة الراهنة والتي تتوجه فيها كافة أجهزة الدولة إلى رقمنة البيانات أو ما يعرف بمصر الرقمية، والتي تستوجب زيادة الثقافة الرقمية والوعي بكيفية حماية البيانات الشخصية وبيانات الدولة.

وأشار نائب رئيس مؤتمر القيادة الرقمية والأمن السيبراني، إلى أن رقمنة المعلومات تحتاج إلى وعي من المواطن والمجتمع لحماية البيانات الشخصية، وتأمين الحسابات الشخصية، وكذا توعية القيادات الرقمية لتعمل على بناء جدار بشري من الكفاءات المثقفة رقميا لحماية المعلومات التي هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح أن الفئة المستهدفة من المؤتمر كافة أطياف المجتمع من كافة التخصصات، مشيرًا إلى أنه تم وضع العديد من المتحدثين في المؤتمر من المتخصصين التكنولوجيين في كافة المجالات، لوضع ضوابط لحماية المعلومات الشخصية ومعلومات الدولة.

المصرى اليوم

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