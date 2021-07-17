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مدير جمرك العقبة يؤكد حل مشكلة تكدس الشاحنات

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مدير جمرك العقبة يؤكد حل مشكلة تكدس الشاحنات مدير جمرك العقبة يؤكد حل مشكلة تكدس الشاحنات

جى بي سي نيوز :- أكد مدير جمارك العقبة العقيد سامر قباعة حل مشكلة تكدس الشاحنات في الساحة الجمركية رقم 4.

وبين قباعة :  أن عدد الشاحنات المحملة بمختلف البضائع التي تنتظر في الساحة بات قليلا جدا، مشيرا إلى تسجيل خروج نهائي من الساحة لـ368 شاحنة يوم الأربعاء.

وكان قباعه قد أكد في تصريح سابق  :  أن مديرية جمارك العقبة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف التكدس الذي عزاه إلى زيادة كميات البضائع والحاويات الواردة في موسم عيد الأضحى.

وتلخصت الإجراءات بالتأكيد على شركاء العمل (دوائر رقابية شركات تخليص مشغل الساحة) بأن عمل قسم المعاينة في الساحة حتى الساعة 12:00 ليلاً وطيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والعطل والأعياد الرسمية، للالتزام بالحضور منذ بداية العمل والاستمرار حتى انتهاء العمل في الساحة ، وفق هلا اخبار . 

وقررت المديرية وقف الإجازات الإدارية للمعاينين سكان العقبة والتحاقهم بعملهم وتعزيز كادر المعاينة من الأقسام التابعة للمديرية ليصبح العدد على الرمبات 14 ورئيس القسم ومساعد المدير.

وتقرر تحويل جميع كشوفات التحويل للمعاينة في مركز الوصول، ومعاينة المواد الأولية في ساحة رقم (5) لعدم استخدام الرمبات، وتخصيص مسارب ورمبات لمعاينة بضائع الصنف الواحد لسرعة انجازها واخراجها من الساحة.

وأكد قباع التنسيق مع الجهات المعنية وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ لزيادة عدد عمال التحميل والتنزيل في الساحة الجمركية رقم 4.

ولفت إلى التنسيب لتشكيل لجنة تضم شركاء العمل لغايات دراسة آلية العمل في ساحة 4 وفعالية نظام الربط الإلكتروني فيما بين مشغل الساحة (شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ) وشركة نافذ المختصة بتنظيم الدور للشاحنات الذي يؤدي إلى تحديد وصول الساحة لطاقتها الاستيعابية وبالتالي وقف تفويج الشحن للساحة.

جي بي سي نيوز

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