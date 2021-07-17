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إصابة 3 طالبات بإعياء في امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية اليوم

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إصابة 3 طالبات بإعياء في امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية اليوم إصابة 3 طالبات بإعياء في امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية اليوم

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أصيب 3 طالبات بحالات إعياء وهبوط داخل لجان الثانوية العامة في القليوبية بإدارات غرب شبرا الخيمة وطوخ والخصوص خلال أداء إمتحان مادة الكمياء اليوم السبت وعلى الفو تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة لإسعافهم.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بغرفة عمليات مديرية تعليم القليوبية تحرير محضر غش لطالب بإحدى لجان بنها حيث تم ضبطه وبحوزته سماعة بلوتوث داخل اللجنة.

كما كشف المصدر أيضا غياب 167 طالب وطالب عن امتحان الكيمياء اليوم من اجمالى 21765 طالب بالشعبة العلمية.

من جانبها، تابعت مديرية التربية والتعليم الاجراءات الاحترازية وتركيب بوابات التعقيم داخل اللجان، كما تم التأكيد على تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤديين للاختبارات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.

وكانت مديرية التربية والتعليم في القليوبية قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى لامتحانات الثانوية العامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لأداء الطلاب الامتحانات.

المصرى اليوم

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