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عودة إلى الانخفاض .. في المغرب السبت 17 يوليو 2021

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عودة إلى الانخفاض .. سعر الذهب في المغرب السبت 17 يوليو 2021 عودة إلى الانخفاض .. في المغرب السبت 17 يوليو 2021

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شهد في المغرب، انخفاض طفيف بمستهل التعاملات اليوم السبت 17 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من مزيد من الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

522.08 درهم

$58.30

سعر الذهب عيار 22

478.58 درهم

$53.44

اسعار الذهب عيار 21

456.83 درهم

$51.02

اسعار الذهب عيار 18

391.57 درهم

$43.73

سعر الذهب عيار 14

304.55 درهم

$34.01

سعر الذهب عيار 12

261.04 درهم

$29.15

اسعار أوقية الذهب

16،237 درهم

$1،813

اسعار جنيه الذهب

3،655 درهم

$408.13

اسعار كيلو الذهب

522،083 درهم

$58،302

المصرى اليوم

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