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وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجمالية ويفتتح الانشاءات الجديدة

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وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجمالية ويفتتح الانشاءات الجديدة وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجمالية ويفتتح الانشاءات الجديدة

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قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة في مركز شباب الجمالية، يرافقه الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

أكد صبحي في كلمته أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطة تم وضعها بعناية للارتقاء بمراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية، في نفس الوقت.

مضيفاً، أن افتتاح مركز التكوين يعتبر نواة لاطلاق ابداعات الشباب المصري التي سيتم استغلالها، واستغلال طاقات الشباب المتعددة التي تساعد في تطوير مهاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

مؤكداً على أن وزارة الشباب والرياضة تضع الشباب لديها في الأولويات لتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين فيما بعد لاستغلال تلك الافكار المختلفة وتحويلها على ارض الواقع لمشاريع تخدم المجتمع المصري.

بدأ صبحي بافتتاحه عبر الفيديو كونفرنس مركز التكوين المهني بمركز شباب الاميرية، والذي يتكون من مبني متعدد الطوابق يحتوي على ورش عمل للاطفال، قاعات تعليمية.
أعقبها، القيام بجولة في مركز شباب الجمالية، حيث تفقد صبحي تجديد ملعبين خماسيين بالكامل بنظام ال BOT، وانشاء حلبة الملاكمة، بالاضافة الي تطوير صالة اللياقة البدنية، وتطوير الكافيتريا الخاصة بمركز الشباب، والانتهاء من تطوير ملعب متعدد الاغراض يتكون من ملعب كرة سلة وكرة وطائرة بالاضافة إلي انارة الملعب، ليتكمن الرياضيين من ممارسة الرياضة طوال اليوم.

وفي ختام البرنامج، قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم السادة مديري الادارات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة بالاضافة الي تكريم السادة رؤساء مراكز شباب كل من: "مركز شباب القاهرة الجديدة، مركز شباب مدينة نصر، مركز شباب عين الصيرة، مركز شباب نور المقطم".

المصرى اليوم

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