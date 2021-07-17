إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل، على طريق السعدى الفولى صان الحجر، بدائرة مركز الحسينية بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.