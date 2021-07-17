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لبنان: سقوط جرحى بمواجهات بين الجيش ومحتجين في طرابلس

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لبنان: سقوط جرحى بمواجهات بين الجيش ومحتجين في طرابلس لبنان: سقوط جرحى بمواجهات بين الجيش ومحتجين في طرابلس

جي بي سي نيوز :- سجلت بعد ظهر اليوم الجمعة، مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين محتجين في مدينة طرابلس في شمال لبنان، أدت إلى سقوط العديد من الجرحى في صفوف الجيش والمدنيين أحدهم بحالة خطيرة .
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية ، في بيروت، إن محتجين تظاهروا في ساحة النور، واقفلوا عددا من الطرق، ولدى محاولة الجيش فتحها اندلعت المواجهات وأطلق خلالها الجيش النار في الهواء فيما رشق المحتجون الجيش بالحجارة ما أدى الى سقوط جرحى .
وبحسب المصدر، فإن الاحتجاجات اندلعت على خلفية الغلاء بعدما سجل اليوم ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بلغ 23000 الف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وقد انعكس هذا الارتفاع على السلع والمواد الاستهلاكية.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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