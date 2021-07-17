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طلاب علمي الثانوية يتوافدون علي اللجان لأداء امتحان مادة الكيمياء بالشرقية

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طلاب علمي الثانوية يتوافدون علي اللجان لأداء امتحان مادة الكيمياء بالشرقية طلاب علمي الثانوية يتوافدون علي اللجان لأداء امتحان مادة الكيمياء بالشرقية

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة الكيمياء المقرر لها فى العاشرة من صباح اليوم السبت، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

وحرص أولياء الأمور علي مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية لمنهج الكيمياء المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة ، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، وروساء المدن والأحياء.

المصرى اليوم

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