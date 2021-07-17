★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على التصريحات الأخيرة الخاصة بالفنانة حلا شيحة، والتي أغضبت عدد كبير من الفنانين، وذلك بعدما تبرأت من مشاهدها في فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، وأشارت أن مهنة الفن حرامًا.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي مصر»، مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعه بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة.

وفي سياق متصل، قالت سارة وفيق مخرجة الفيلم إن والد حلا شيحة اعتذر عن تصريحات ابنته المسيئة، والتي أساءت لأبطال العمل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: أن حلا عملت بلبة ملهاش أي معنى، مشيرة إلى أن الفنان تامر حسني رفض اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها.