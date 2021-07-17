مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث إنقلاب سيارة تاكسي، في ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة على طريق دسوق قلين، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام للعلاج.

تلقي اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد إنقلاب سيارة تاكسي، في ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة على طريق دسوق قلين.

وتبين إصابة كلا من ي. ا. س.، 18 عام، مصابة جرح قطعي بالساق اليمني، 30 سم، ه. ع. إ. ع. 27 عام، مصابه باشتباه كسر بالساق اليمني وإشتباه ما بعد الإرتجاج، ا. أ. س، 60 عام، إشتباه ما بعد الإرتجاج بالمخ.

فيما توفي ع. ا. س. 23 عام، مقيمة بقرية الهلباوي التابعة لمركز قلين، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.