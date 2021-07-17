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"المقاطي" مفقود بمكة منذ 40 يوماً.. وأسرته تناشد البحث عنه

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"المقاطي" مفقود بمكة منذ 40 يوماً.. وأسرته تناشد البحث عنه "المقاطي" مفقود بمكة منذ 40 يوماً.. وأسرته تناشد البحث عنه
خرج من منزله في 25 شوال الماضي ولم يعد.. يعاني اعتلالات نفسية

ناشدت أسرة " حمود بن سمين المقاطي " البحث عن مفقودهم المتغيب منذ قرابة شهر ونصف؛ بعد أن خرج من منزله بالجعرانة بمكة المكرمة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وبحسب ذويه؛ فإن المفقود " حمود " البالغ من العمر 42 عاماً، خرج من منزل أسرته في تاريخ 25 شوال الماضي من العام الجاري، ولم يعد؛ حيث خرج من منزله الكائن في الجعرانة بمكة المكرمة، وكان يرتدي ثوباً أبيض، ويعاني اعتلالات نفسية.

وأشارت أسرته إلى أنها بحثت عنه على مدى شهر ونصف؛ إلى جانب تقدمها ببلاغ إلى الشرطة، فيما لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وطالبت أسرته قراء " سبق " مساعدتهم في البحث عن مفقودهم والتواصل معهم على: ( 0507100012 أو 0550166122).مفقود مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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