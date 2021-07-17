محمود التهامي: والدي قيمة كبيرة وتعلمنا منه أهمية الكلمة

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قال المنشد محمود التهامي، إنه تعلم من والده ياسين التهامي المنشد الكبير بشكل غير مباشر، واستمع إليه في حفلاته، حتى أنه أخذ منه العديد من الصفات، منها الالتزام بميعاد الحفلات، وروح الكلمة، والتعمق في المعني، وارتباطه باللحن، مشيرا إلى أن هذا ما يميز مدرسة الشيخ ياسين التهامي.

وأضاف التهامى خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن هناك الكثيرين أخذوا الظاهر من ياسين التهامي، وساروا عليه مثل الشكل والملابس والطريقة، لكنهم ابتعدوا عن المعاني والكلمات الجيدة والمناسبة.