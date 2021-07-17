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"الحزم" يدعم صفوفه بمدافع "الأهلي"

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خاض أول ودياته في معسكر المجر

أعلن نادي الحزم الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين، تعاقده مع اللاعب خالد البركة، قادماً من أهلي جدة، لتدعيم صفوفه بالسوق الصيفية الحالية.

ويمتد عقد الظهير الأيسر خالد البركة صاحب الـ30 عاماً مع الحزم، لـ3 سنوات قادمة أي حتى 2024.

و"البركة" من مواليد الرس ، واستهل مسيرته الكروية رفقة الحزم قبل أن ينتقل لصفوف هجر في صيف 2015 واستمر معه حتى عام 2017، وعاد بعدها للحزم ثم انتقل للنادي الأهلي في 2019.

وتمت إعارة البركة من الأهلي للاتفاق مطلع 2020، وأعير مرة أخرى للحزم في صيف 2020، قبل أن يوقع بشكل نهائي مع الحزم في صفقة انتقال حر.

وفي سياق متصل يخوض فريق الحزم، غداً السبت، أولى مبارياته التجريبية تحضيراً للموسم الجديد 2021- 2022 من أمام إيتو جيور المجري.

ويحتضن فريق إيتو جيور، المنتمي إلى الدرجة الثانية، المباراة على ملعبه "إيتو بارك"، في مدينة جيور، التي يعسكر الحزم فيها منذ منتصف الأسبوع الماضي.

واستعداداً للمباراة، أعفى البرتغالي هيلدر كريستوفاو، مدرب الحزم، لاعبيه من التدريب الصباحي الجمعة. واكتفى بحصة مسائية اعتيادية، مزجت بين الشقين اللياقي والفني.

ويُنتظَر أن يدفع كريستوفاو، خلال التجريبية، باللاعبين الأجانب الجدد، الهولندي أولاً جون، والمغربي محمد غرس الله، الجناحين، والبرتغالي تياجو رودريجيز، لاعب الوسط.

الحزم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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