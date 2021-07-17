"شعائر" الذكية تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف عليها

★ ★ ★ ★ ★

تساهم بطاقة "شعائر" الذكية، التي تم ربطها بتطبيق إلكتروني، في تسهيل أداء مناسك رحلة حج 1442هـ.

وتمتاز البطاقة المتوافقة مع المواصفات الفنية ومعايير الأمان المعتمدة بدقة المعلومات؛ إذ تتضمن جميع المعلومات الشخصية، ومعلومات السكن لحاملها، وترتبط بتطبيق الحج الذكي "شعائر".

كما تمتاز برمز الاستجابة السريعة، وترميز أحادي الأبعاد، وتتم قراءته من قِبل العاملين في الحج للتحقق من معلومات حامل البطاقة، إلى جانب ميزة هوية النطاق المكاني؛ إذ تحمل كل بطاقة ترميزًا لونيًّا، يربط حامل البطاقة بالنطاق الذي يقيم فيه بالمشاعر المقدسة.

ومن مزايا البطاقة أنها تعمل بتقنية اتصال المجال القريب NFC، ويمكن قراءتها من خلال أجهزة الخدمات الذاتية على مداخل المخيمات، ويمكن ربطها وقراءتها عن طريق تطبيق شعائر، وتستخدم لإرشاد الحجاج التائهين، ويمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة.

وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة