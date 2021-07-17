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"الفيحاء" يخسر أولى ودياته في معسكر صربيا

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"الفيحاء" يخسر أولى ودياته في معسكر صربيا "الفيحاء" يخسر أولى ودياته في معسكر صربيا
بثلاثة أهداف مقابل هدفين

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء أولى مبارياته الودية في معسكر صربيا اليوم الجمعة من أمام فريق بروداراك الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك على ملعب المركز الرياضي للاتحاد الصربي لكرة القدم في ستارا بازوفا.

وافتتح "الفيحاء" التسجيل مبكرًا عن طريق صامويل أوسو عند الدقيقة الـ5 من زمن شوط المباراة الأول من ركلة الجزاء، بينما سجل عبدالله الدوسري هدف الفيحاء الثاني عند الدقيقة الـ22، وسجل فريق بروداراك هدفه الأول عند الدقيقة الـ38 من زمن الشوط الأول، بينما جاء هدف التعادل عند الدقيقة الـ62، وهدف التقدم عند الدقيقة الـ82.

من جانب آخر، كان الفريق قد أدى حصة تدريبية صباح اليوم في الصالة الرياضية بمقر معسكر الفريق، تضمنت تمارين لياقية وعضلية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش.

الفيحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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