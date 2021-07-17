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مناورة فنية وجمل تكتيكية خلال تدريبات "الهلال" في النمسا

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مناورة فنية وجمل تكتيكية خلال تدريبات "الهلال" في النمسا مناورة فنية وجمل تكتيكية خلال تدريبات "الهلال" في النمسا
"فييتو" باقٍ مع الفريق

مناورة فنية وجمل تكتيكية خلال تدريبات

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م.

حيث تركزت الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب اللياقية والفنية، عمد الجهاز الفني إلى تطبيق تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، تلاها جمل فنية.

واشتمل المران المسائي في مجمله على الجوانب الفنية والتكتيكية، فرض خلالها المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" مناورة على كامل الملعب، وطبق "جارديم" خلال المناورة الفنية عدداً من الجمل التكتيكية.

وشهد مران الفريق متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، ويجري الفريق يوم الغد مراناً مسائياً وذلك في معسكره الإعدادي المقام حالياً بالنمسا.

من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو سيبقى مع الهلال خلال الفترة المقبلة، في ظل التقارير التي ربطته بالرحيل.

وارتبط اسم فييتو مراراً وتكراراً بالرحيل عن صفوف الهلال، وذلك بعدما أكدت تقارير صحفية عدم اقتناع البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق بقدراته.

وأشارت التقارير إلى أن فييتو سيكمل رحلته مع الهلال خلال الموسم الجديد ولن يرحل كما تردد في وقتٍ سابق.

وأوضحت أن رغم عدم اقتناع جارديم به، إلا أن إدارة الهلال لن تبيعه خلال الميركاتو الصيفي، لعدم وجود البديل المناسب.

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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