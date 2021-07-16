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«اتقل».. أغنية الجديدة تتصدر تويتر بعد ساعة من طرحها

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«اتقل».. أغنية عمرو دياب الجديدة تتصدر تويتر بعد ساعة من طرحها «اتقل».. أغنية الجديدة تتصدر تويتر بعد ساعة من طرحها

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تصدرت أغنية «اتقل» للنجم الكبير تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة من طرحها.

وطرح عمرو دياب أغنيته الجديدة «اتقل» مساء اليوم الجمعة، ضمن الحملة الدعائية لإحدى الشركات، الأغنية تعد هي ثاني اغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية «الدنيا بترقص».

«اتقل» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج، وديجيتال ماستر أمير محروس.

وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط اجواء صيفية مبهجة، ورافقة في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

يذكر أن الهضبة طرح منذ أيام أغنية «الدنيا بترقص» وهي من إخراج طارق العريان، وكلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم .

ونجح الهضبة في تصدر قائمة الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» فور طرح أغنيته «الدنيا بترقص».

المصرى اليوم