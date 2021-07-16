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ألفاظ خارجة وعراك بالأيدي.. تفاصيل مشاجرة حمو بيكا في الساحل الشمالي ()

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ألفاظ خارجة وعراك بالأيدي.. تفاصيل مشاجرة حمو بيكا في الساحل الشمالي (فيديو) ألفاظ خارجة وعراك بالأيدي.. تفاصيل مشاجرة حمو بيكا في الساحل الشمالي ()

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وقع شجارا بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع مجموعة من الشباب، في «مارينا 5» بالساحل الشمالي.

الواقعة بدأت باصطدام سيارة بيكا بأخرى، ليحدث الشجار وتبادل الألفاظ الخارجة بينه ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، وسط محاولات من المارة لفض الاشتباك.

مؤخرًا، فاجأ المغني الشعبي، حمو بيكا، الجمهور بصورة سيارته «الذهبية» الجديدة (صناعة شركة AUDI).

ونشر على صفحته الشخصية في «انستجرام»، صورة وهو يجلس على غطاء المحرك.

كما نشر حمو بيكا صورته في «فيسبوك»، وعلق قائلا: «عربيتي في ثوبها الجديد..عيار 24 شكر خاص Evocare».

وكان حمو بيكا ظهر مؤخرا مع المغني الشعبي عمر كمال بمنطقة الساحل الشمالي، بعد انتشار لحمو بيكا وهو يحاول إقناع عمر كمال برغبته في السفر إلى الساحل الشمالي.

يذكر أنه في مطلع أغسطس 2020، وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة مدير أعمال حمو بيكا بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث.

آنذاك، كتب شخص يُدعى عمرو نجيب، مفاجأة حول حادث تصادم سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، الذي جرى صباح اليوم الاثنين، بإحدى القرى في الساحل الشمالي.

وقال عمرو نجيب، إن سيارته تهشمت وعدد آخر من السيارات، بفعل تصادم سيارة كان يستقلها حمو بيكا، في مكان انتظار السيارات «باركينج» بقرية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن بيكا، استعان بشخص آخر ادعى أنه كان يقود السيارة، وكان مخمورًا، بحسب قوله.

وكتب عمرو نجيب، في منشوره على فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل.. البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما وواخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا دخل ف ٧ عربيات واقفين ومنهم عربيتي وعربية ابن خالي والنتيجة أهي، وجابوا واحد قال ان هو اللي سايق فالقسم ومتعاطي حشيش والبيه قاعد ف عربيته بره صاغ سليم».

وأضاف: «انا مش حسيبه غير لما آخد حقى.. شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري ف ايديها بتعمل ايه وعشان تبقوا تجيبوه فالافراح وتهيصوا».

المصرى اليوم

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