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"الأهلي" يواصل استعداداته بمعسكره في تونس

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"الأهلي" يواصل استعداداته بمعسكره في تونس "الأهلي" يواصل استعداداته بمعسكره في تونس
"براداريتش" و"فيجسيا" و"ريان" يخضعون لتدريبات لياقية

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، خلال معسكره الحالي في مدينة طبرقة التونسية.

وأدى اللاعبون تمارين لياقية، اعتمدت على سرعة التمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك خلال الحصة التدريبية الصباحية.

وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق هاسي مرانًا فنيًّا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجُمل الفنية.

وأجرى الثلاثي فيليـب براداريتش وفيجسيا وريان حامد تدريبات لياقية في صالة الحديد لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي.

الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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