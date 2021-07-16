السعودية وإيطاليا تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

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المملكة تضع رؤية استراتيجية لهذا الملف

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة أن المملكة العربية السعودية وإيطاليا قد تتقدمان بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

وقد ذكر تقرير لصحيفة "The Athletic" البريطانية اليوم الجمعة أن السعودية وإيطاليا تدرسان تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يشجع ملفات التنظيم المشتركة لاستضافة كأس العالم؛ لأنها تقلل العبء المالي لاستضافة الحدث العالمي، خاصة مع زيادة المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبًا، ستخوض 80 مباراة، بداية من نسخة 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي مايو الماضي ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السعودية تخطط لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030.

وأضافت الصحيفة بأن السعودية استعانت بشركة استشارية أمريكية لوضع استراتيجية لتقديم عرضها لاستضافة البطولة، مع دولة في قارة أخرى، ربما تكون في أوروبا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد وافق على دراسة مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات كل عامَيْن بدلاً من النظام المعمول به حاليًا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام، وذلك بعد تصويت أعضاء كونغرس "الفيفا" خلال اجتماع جمعيته العمومية الـ71 في الـ21 من مايو الماضي؛ إذ نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتًا مقابل 22 صوتًا غير مؤيد.

يُشار إلى أن الاتحادات البريطانية الأربع (إنجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية)، إضافة إلى جمهورية إيرلندا، تعمل على التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

كما ستتقدم إسبانيا والبرتغال لعرض مشترك، بينما تسعى دول من أمريكا الجنوبية لاستضافة البطولة للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة الأولى التي استضافتها أوروغواي عام 1930.

وكان غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد كشف أمس الخميس أن بلاده تدرس التقدم بعرض لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030، لكنه أكد أنه ينبغي تطوير ملاعبها للنجاح في الفوز بالاستضافة.

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