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«المهن الطبية»: بروتوكول مع «الشراء الموحد» لتوفير أجهزة طبية بالتقسيط
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 03:32 صباحاً
وظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021 .. 1326 وظيفة والمرتب يصل إلي 6 آلاف جنيه
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 03:32 صباحاً
بعد حصوله على المركز الثامن.. إيهاب عبدالرحمن ينتظر انتهاء منافسات المجموعة الثانية
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 03:18 صباحاً
المصري ينهي أزمة إيزي إيميكا
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 03:18 صباحاً
اليوم الأربعاء.. انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن 7 قرى في الفيوم
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:54 صباحاً
جلسة مرتقبة تحسم عودة «بيانيتش» ليوفنتوس
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:54 صباحاً
برشلونة يتفق مع «أومتيتى» على الرحيل.. و«كومان» يتغزل فى صفقة «البارسا» الجديدة
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:54 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مناورات واسعة النطاق لقوات الناتو في البحر الأسود
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 16 يوليو 2021 10:16 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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